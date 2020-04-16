Экономика

14:14 16.04.2020

Совладелец "Планета Кино": остатки на счетах позволят нам продержаться еще максимум 6 недель

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Совладелец "Планета Кино": остатки на счетах позволят нам продержаться еще максимум 6 недель

ООО "Триумф Медиа Груп" (Киев), развивающее в Украине сеть кинотеатров "Планета Кино", продолжает выплачивать заработную плату, остатки денежных средств на счетах позволяют компании продержаться в режиме закрытия всех кинотеатров еще максимум шесть недель.

"Режим работы не изменился: все наши кинотеатры закрыты. Основная проблема - в том, что у нас практически нет доходов, но большие затраты на зарплату сотрудникам и есть ряд других платежей, от которых мы не можем отказаться. При этом у нас есть ограниченная сумма денег на счетах, которой нам хватит еще максимум на шесть недель", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" совладелец компании Дмитрий Деркач.

По его словам, в марте "Планета Кино" выплатила всем своим сотрудникам 70% зарплаты, в апреле – выплатит всем 50%.

"Основные задачи на этот период - удерживать деньги на счетах, договариваясь с кредиторами (поставщиками товаров, дистрибьюторами фильмов, арендаторами и т. д.) об отсрочке платежей и скидках. Почти со всеми арендодателями удалось договориться, кроме одного региона- с ними до сих пор ведем сложные переговоры", - отметил Деркач.

Как он пояснил, компания договорилась практически со всеми ТРЦ о том, чтобы не платить арендные платежи за время карантина. При этом компания продолжает уплачивать определенную часть сервисных платежей для поддержания ТРЦ в минимально рабочем состоянии (например, обеспечение охраны).

Небольшой поток доходов, позволяющий частично оплачивать зарплаты сотрудникам, обеспечивают запуск "Планетой Кино" кризисных сертификатов в кино, которые в будущем можно будет обменять на любой билет без ограничений технологий или типа мест в кинозалах.

Кроме того, запущен в продажу в супермаркетах и онлайн собственный попкорн под брендом Pumpidup, продажи которых на Rozetka во время карантины ощутимо выросли.

"Нам бы очень помогли "налоговые каникулы". Закон об отмене арендных платежей на период карантина и закрытия кинотеатров. Также есть хорошая инициатива – возвратный кредит из бюджета на зарплату сотрудникам. Надеюсь, будет решение по поводу арендных каникул, в остальные решения не сильно верю", - резюмировал Деркач.

Сеть "Планета Кино" насчитывает девять кинотеатров в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Суммах. Помимо ТЦ Apollo (Днепр), известно о планах компании открыть новый кинотеатр в ТРЦ Ocean Mall (Киев).

ООО "Триумф Медиа Груп" создано в 2006 году, основным видом деятельности является демонстрация кинофильмов.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году выручка компании выросла на 35% и составила 449,2 млн грн, чистый убыток компании сократился на 21% - до 53 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем предприятия является "Мувимакс Лимитед" (100%, Кипр), конечными бенефициарами – Дмитрий Деркач и Андрей Шпиг.

Уставный капитал составляет 43 млн грн.

Теги: #коронавирус #планета_кино
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