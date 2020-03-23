Небольшой пожар в ТРЦ River Mall в понедельник оперативно ликвидировали – ГСЧС Киева

Возгорание произошло в понедельник в вентиляционной шахте на 4-м этаже ТРЦ River Mall в Киеве, оно было ликвидировано прибывшими сотрудниками управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"На четвертом этаже произошло короткое замыкание в вентиляционной шахте с последующим горением. В 8:46 мы получили звонок, по повышенному номеру вызова направили технику. Первые подразделения, которые прибыли на место, установили, что там общая площадь пожара 1 кв. м, поэтому повышенному номеру вызова был дан отбой. В 9:34 пожар ликвидировали", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы столичного ГСЧС Светлана Водолага.

Было задействовано 4 единицы техники и 20 человек личного состава.