Турецкий ритейлер LC Waikiki планирует открыть в Украине до 60 магазинов за три года

Турецкий fasion-ритейлер LC Waikiki в первом квартале 2020 года открывает крупнейший магазин сети в Украине в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall в Киеве, планирует открыть еще 60 магазинов до 2023 года.

"Уже в первом квартале 2020 года в ТРЦ River Mall откроется двухуровневый магазин турецкого бренда LC Waikiki общей площадью 1,88 тыс. кв.м. Магазин станет крупнейшим в украинской сети компании", – говорится в пресс-релизе в субботу.

Согласно сообщению, в планах компании также открыть до 60 новых магазинов в Украине. По информации на сайте ритейлера, по состоянию на 11 января 2020 года в Украине насчитывается 32 магазина сети, в частности в Киеве, Чернигове, Житомире, Харькове, Львове, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Одессе, других городах.

LC Waikiki – изначально французский бренд одежды, основанный в 1988 году двумя французами. В 1997 году марка была выкуплена турецкими инвесторами. Занимается производством и розничной продажей одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых.

Сеть насчитывает более 990 магазинов в 47 странах и планирует к 2023 году стать одним из трех наиболее успешных одежных дилеров в Европе. В Украине с 2013 года.

Развитием сети LC Waikiki занимается ООО "Тема Мода Юкрейн" (Киев), созданное в 2006 году.