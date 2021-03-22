В черкасском ТРЦ Lubava откроется магазин LC Waikiki

В черкасском ТРЦ Lubava 24 марта состоится открытие магазина LC Waikiki, сообщил операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы рады, что новый магазин LC Waikiki откроется в нашем ТРЦ. Этот бренд уже давно стал любимым для многих украинцев", - сказал он.

По словам Гаврюшина, магазин будет расположен на третьем этаже ТРЦ.

LC Waikiki - французско-турецкая марка одежды и модных аксессуаров для всей семьи. Торговая сеть компании состоит из 1 тыс. магазинов в 45 странах мира.

ТРЦ Lubava открыт в 2013 году. Общая площадь ТРЦ Lubava составляет 26 тыс. кв.м, арендная – 18,2 тыс.кв.м. Двухуровневый паркинг рассчитан на 200 машиномест.

Якорными арендаторами ТРЦ Lubava являются: "Сiльпо", Comfy, испанский ритейлер InditexGroup (бренды Bershka, Stradivarius и Pull and Bear), LPP Group (Reserved, CroppTown и Mohito) и др.

Девелопер ТРЦ Lubava - Budhouse Group.