События

19:04 06.02.2019

Аваков: Если Нацдружины на выборах возьмут на себя функцию силового контроля вместо наблюдательной, то это будет пресекаться

1 мин читать
Аваков: Если Нацдружины на выборах возьмут на себя функцию силового контроля вместо наблюдательной, то это будет пресекаться

Если Национальные дружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, то это будет пресечено, заверяет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Если ЦИК принял решение, мы принимаем их как наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя как функцию силового контроля, то мы пресечем эту деятельность", - сказал А.Аваков журналистам, комментируя решение ЦИК зарегистрировать Нацдружины в качестве наблюдателей на выборах.

Теги: #нацдружины #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:02 03.02.2019
Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

00:46 03.02.2019
Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

15:35 02.02.2019
Аваков заявил о 9 уголовных делах в связи с нарушениями в преддверии выборов президента

Аваков заявил о 9 уголовных делах в связи с нарушениями в преддверии выборов президента

17:54 30.01.2019
В Украину из Франции прибыл 3-й вертолет для системы авиабезопасности - Аваков

В Украину из Франции прибыл 3-й вертолет для системы авиабезопасности - Аваков

12:32 28.01.2019
Аваков надеется, что Рада сможет до выборов ужесточит ответственность за нарушения избирательного законодательства

Аваков надеется, что Рада сможет до выборов ужесточит ответственность за нарушения избирательного законодательства

12:13 28.01.2019
Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

12:05 28.01.2019
Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

10:46 28.01.2019
Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

15:53 22.01.2019
МВД рассматривает возможность закупки украинских самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС – Аваков

МВД рассматривает возможность закупки украинских самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС – Аваков

14:14 22.01.2019
Счета избирательных фондов открыли только трое из 12 кандидатов в президенты Украины - Аваков

Счета избирательных фондов открыли только трое из 12 кандидатов в президенты Украины - Аваков

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай планирует создать шесть авианосных групп – СМИ

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Марина Порошенко: Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

Луценко ратует за криминализацию контрабанды подакцизных товаров, незаконную добычу песка и янтаря

Луценко: Мы готовы установить заказчиков убийства Гандзюк, но и того, кто давил на прокурора

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок разбирательство дела "Украина против России"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА