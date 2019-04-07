События

23:47 07.04.2019

"Нацдружины" проведут пикет у Оболонского управления полиции Киева с требованием расследовать подкуп избирателей, выявленный ими в день голосования

2 мин читать
"Нацдружины" проведут пикет у Оболонского управления полиции Киева с требованием расследовать подкуп избирателей, выявленный ими в день голосования

Активисты общественных организаций "Национальные дружины" и "Национальный мониторинг" намерены в понедельник утром провести у Оболонского управления полиции Киева публичную акцию с требованием начать уголовное производство по факту выявления в день голосования на выборах президента Украины 31 марта их наблюдателями признаков подкупа избирателей.

"В ходе первого тура голосования 31 марта 2019г за выборами наблюдали около 1300 официальных наблюдателей от этих  организаций ("Нацдружины" и "Нацмониторинг" - ИФ). Ими были обнаружены сотни фактов нарушений избирательного законодательства, но главным результатом наблюдения стало выявление признаков массового и организованного подкупа избирателей со стороны штабов кандидата и действующего президента Петра Порошенко, что повлияло на общий результат голосования в первом туре", - заявляют в "Нацдружинах" и "Нацмониторинге".

В частности, говорится в информации, на уровне Киева в день голосования наблюдатели от общественных организаций обнаружили признаки работы так называемых "пирамид", которые осуществляли подкуп избирателей в разных районах города.

"В Оболонском районе Киева были оформлены акты о нарушении законодательства, четыре раза вызывалась полиция, из которых отреагировали представители полиции только один раз. К тому же, полицией не было возбуждено уголовное дело, сведения об этом не внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований", - утверждают активисты.

В связи с этим, а также тем, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков публично обещал сделать все необходимое для недопущения фальсификаций на выборах президента, в организациях требуют "от вертикали МВД, которая начинается со следователя Оболонского райуправления Нацполиции и заканчивается министром МВД", зарегистрировать уголовное производство по ст.160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума).

"Мы будем требовать возбудить уголовное дело и расследовать его должным образом… Если Национальная полиция будет отказываться выполнить наши требования, мы в тот же день будем обращаться с соответствующим заявлением в суд, в котором будем просить обязать полицейских возбудить дело", - подчеркивают в общественных организациях.

ОО "Национальные дружины" и ОО "Национальный мониторинг" анонсировали начало акции у Оболонского управления полиции (ул.Маршала Малиновского, 2-А) на 9.45 понедельника, 8 апреля.

Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. По итогам голосования шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко заручились наибольшей поддержкой избирателей - 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Теги: #киев #нацдружины #полиция #украина #выборы #акция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:57 07.04.2019
Представитель СММ ОБСЕ отметил важность открытия дополнительных пунктов пропуска в Донбассе

Представитель СММ ОБСЕ отметил важность открытия дополнительных пунктов пропуска в Донбассе

22:21 07.04.2019
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

22:11 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

21:59 07.04.2019
Верховным Главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков - Порошенко

Верховным Главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков - Порошенко

21:53 07.04.2019
Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

21:14 07.04.2019
Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

19:27 07.04.2019
Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

19:24 07.04.2019
Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

19:19 07.04.2019
Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

18:29 07.04.2019
Парубий на Ассамблее Межпарламентского союза призвал Володина содействовать выводу российских войск с оккупированных украинских территорий

Парубий на Ассамблее Межпарламентского союза призвал Володина содействовать выводу российских войск с оккупированных украинских территорий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

Силы Хафтара заявили о нанесении первого авиаудара по пригороду Триполи, правительственные войска объявили о контрнаступлении

Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

На территории Межреченского регионального ландшафтного парка горит 40 гектаров леса, к тушению привлекли авиацию

Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

В начале недели в Украине будет тепло, но местами возможны дожди

Спелеологи нашли в Германии гигантскую пещеру, которой миллионы лет

На Харьковщине из-за сжигания сухостоя и мусора загорелись дома и хозпостройки

Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА