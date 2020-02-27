"Нацдружины" заявляют, что мэр Жмеринки "натравил" титушек на жителей города, которые пришли на сессию горсовета

Сегодня в г.Жмеринке Винницкой области титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета, говорится в заявлении "Национальных дружин".

"Все началось с того, что в Жмеринском горсовете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. Местные жители хотели прийти на заседание, чтобы выразить свою позицию по этому поводу. В частности, у них были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 тыс. грн, сомнительных расходов средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлак", - сказано в заявлении.

"Нацдружины" также отмечают, что Свитлак регулярно запугивает местных жителей с помощью нанятых титушек. Так, граждане боялись за свою безопасность, поэтому обратились к "Национальным дружинам" за защитой.

"И желания общаться с людьми у мэра не было. В помещении горсовета он встретил общественность кордоном титушек, которых защищали полицейские в полном снаряжении. Титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, завязалась драка. Активистов "Нацдружин" затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками. Тем, кого задерживала полиция, надевали наручники и добивали на полу. В результате - десяток серьезно травмированных, у одного человека – проломан череп", - указано в заявлении.

В связи с этим "Нацдружины" считают, что Свитлак должен быть привлечен к уголовной ответственности уйти с должности городского головы.

Как сообщалось, полиция открыла два дела из-за потасовки в Жмеринском горсовете и задержала 19 человек.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, в настоящее время 19 человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в том числе – лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

Уголовные производства расследуются по двум ст. Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

Издание "Диалог" сообщила, что активными участниками штурма были представители организации "Национальные дружины". В это время в горсовете шло заседание, его и собирались сорвать активисты.

На место приехали сотрудники полиции, они не позволили протестующим пробиться к чиновникам и депутатам. В результате 20 человек были задержаны и доставлены в местное отделение полиции. Также на место приехали бригады скорой помощи, в свою очередь, полиция забрала на штрафплощадку два автомобиля, в которых приехали активисты.

На фотографиях с места событий видно, что в дверях и окнах здания горсовета разбиты стекла, внутри перевернута мебель. Сами задержанные получили телесные повреждения: у некоторых их них разбиты лица и порезаны руки.