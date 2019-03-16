В Киеве завершилась организованная "Нацкорпусом" акция против коррупции в ОПК

Партия "Национальный корпус" и общественная организация "Национальные дружины" завершили свою субботнюю акцию в центре Киева, на которой требовали наказать лиц, причастных к коррупции и разворовыванию средств, выделяемых на обеспечение обороны и национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после того, как участники митинга пришли к зданию администрации президента Украины, они символически забросали стоящих в оцеплении правоохранителей игрушечными свиньями.

Затем лидер партии "Национальный корпус", народный депутат Андрей Билецкий объявил о завершении акции и анонсировал, что в следующую субботу будет проведена подобная акция, поскольку президент Украины Петр Порошенко по-прежнему не реагирует на требования митингующих о наказании причастных к коррупции в ОПК.

А.Билецкий также сообщил, что активисты формируют колонну для отправки из Киева в Полтаву, где в субботу, по его словам, правоохранители избили и забрали в отделение полиции пятерых активистов.

В субботу президент Украины П.Порошенко находится с рабочей поездкой в Полтавской области.

Один из фигурантов журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК – бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (ранее имел фамилию Свинарчук).