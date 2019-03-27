Сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" у здания СБУ требовали расследовать деятельности Медведчука

У здания Службы безопасности Украины проходит акция сторонников партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины": "Почему не сидит Медведчук?".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 16:15 среды перед зданием СБУ около 60 активистов националистических сил требуют у спецслужбы расследовать деятельность и высказывания лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука, в частности во время его последнего визита в Москву вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко.

Все требования националистов будут переданы в письменном виде представителям СБУ.

Здания СБУ охраняет около 50 правоохранителей, потасовок между ними и протестующими не происходит.

В Киеве ненастная погода, идет дождь и мокрый снег.