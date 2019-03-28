В КИУ не исключают присутствия представителей "Нацдружин" с удостоверениями журналистов на участках в день выборов

Генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель не исключает, что представители ОО "Национальные дружины" в день выборов президента 31 марта будут присутствовать на избирательных участках с удостоверениями журналистов партийного или общественного издания, несмотря на небольшое количество официально зарегистрированных наблюдателей от их организации.

"В последние недели в информационном поле происходит дискуссия относительно действий "Национальных дружин" в день голосования, в частности их провокативных заявлений о возможном применении силы. В то же время, данные ЦИК говорят о том, что по состоянию на вчера было официально зарегистрировано только 342 наблюдателя от "Национальных дружин". Но я не исключаю, что их представители могут присутствовать на избирательных участках с удостоверениями журналистов партийного издания или издания общественной организации", - сказал А.Кошель на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что "Национальные дружины" не пойдут на обострение ситуации во время на наблюдения за выборами президента страны.

Ранее представитель "Национальных дружин" заявил, что в случае фальсификаций на выборах наблюдатели от их организации могут применить силу.