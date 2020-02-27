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19:35 27.02.2020

Полиция открыла два дела из-за потасовки в Жмеринском горсовете, задержаны 19 человек – глава Нацполиции Клименко

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Полиция открыла два дела из-за потасовки в Жмеринском горсовете, задержаны 19 человек – глава Нацполиции Клименко

По фактам хулиганских действий и угроз в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное производство, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя события, произошедшие сегодня во время сессионного заседания Жмеринской городского совета.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на слова Клименко, в настоящее время 19 человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в том числе – лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

"В результате противоправных действий 8 полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них - госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и к полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность", - заявил глава Нацполиции Украины.

Клименко подчеркнул, что считает недопустимым применение силы к сотрудникам полиции и депутатского корпуса со стороны лиц, которые "таким образом пытаются достичь поставленных целей".

"Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле. Поэтому на любые методы полиция немедленно реагировать, как это предусмотрено законом Украины "О Национальной полиции", - добавил Клименко.

Уголовные производства расследуются по двум ст. Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Как сообщалось, ранее полиция задержала 11 человек, совершивших хулиганские действия в здании городского совета Жмеринки Винницкой области, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна", - говорится в сообщении.

Издание "Диалог" сообщила, что активными участниками штурма были представители организации "Национальные дружины". В это время в горсовете шло заседание, его и собирались сорвать активисты.

На место приехали сотрудники полиции, они не позволили протестующим пробиться к чиновникам и депутатам. В результате 20 человек были задержаны и доставлены в местное отделение полиции. Также на место приехали бригады скорой помощи, в свою очередь, полиция забрала на штрафплощадку два автомобиля, в которых приехали активисты.

На фотографиях с места событий видно, что в дверях и окнах здания горсовета разбиты стекла, внутри перевернута мебель. Сами задержанные получили телесные повреждения: у некоторых их них разбиты лица и порезаны руки.

Теги: #нападение #жмеринка #горсовет
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