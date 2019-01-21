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14:14 21.01.2019

WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейк-новостями

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WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейк-новостями

Мессенджер WhatsApp ограничил до пяти раз возможность переслать одно и то же сообщение в борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает в понедельник BBC.

До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз.

Подобное ограничение полгода назад уже было введено в Индии после того, как власти обвинили WhatsApp в тиражировании ложных новостей, которые стали причиной нескольких десятков случаев линчевания. Компания признала эксперимент успешным и решила распространить его на всех пользователей.

BBC отмечает, что новый лимит позволит отправить одно и то же сообщение не более чем 1280 пользователям, тогда как раньше эта цифра составлял больше 5 тыс. человек (в группе в WhatsApp может быть максимум 256 человек).

Таким образом, новое ограничение в целом существенно снизит количество сообщений, отправляемых через WhatsApp по всему миру.

Теги: #сообщения #whatsapp
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