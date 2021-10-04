Телеком

19:12 04.10.2021

Пользователи жалуются на сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

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Пользователи жалуются на сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Пользователи испытывают проблемы с работой соцсети Facebook, мессенджера WhatsApp и фотосервиса Instagram. Мессенджер и фотосервис принадлежат Facebook.

В частности, наблюдаются проблемы с подключением и загрузкой при работе веб и мобильного приложения соцсети, а также приложений мессенджера и фотосервиса.

По данным DownDetector, проблемы начались около 18.30 по Киеву. Сбой затронул жителей десятков стран на разных континентах.

 

Теги: #сбой #facebook #whatsapp
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