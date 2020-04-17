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07:35 17.04.2020

Facebook будет предупреждать о ложной информации по Covid-19

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Facebook будет предупреждать о ложной информации по Covid-19

 Компания Facebook Inc заявила, что начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации о новом коронавирусе Covid-19.

Если вы отреагировали на пост в фейсбуке (поставили "лайк", поделились, прокомментировали), который позже был идентифицирован как содержащий ложную или даже опасную информацию о вирусе, соцсеть пришлет вам специальное уведомление со ссылкой на раздел сайта Всемирной организации здравоохранения, в котором развенчиваются домыслы о Covid-19.

Это касается, например, постов о том, что дистанцирование не помогает бороться с вирусом, или сообщений о том, что вирус якобы излечивается употреблением каких-либо опасных бытовых химических веществ.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что ложь о вирусе представляют для пользователей даже более серьезную угрозу, чем политическая ложь.

Теги: #сообщения #сша #facebook #предупреждение
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