Viber пользуются 99% опрошенных украинцев в возрасте от 24 до 34 лет, на 2-м месте – Facebook Мessenger, на 3-м - Telegram

Среди целевой аудитории в возрасте от 24 до 34 лет самым популярным приложением для обмена сообщениями в июне стал Viber - им пользуются 99% опрошенных, второе и третье место занимают Facebook Messenger и Telegram.

Как сообщает пресс-служба Rakuten Viber в пятницу, об этом свидетельствуют данные исследования агентства InMind, проведенного 26-28 июня 2020 года (выборка - 525 респондентов) среди населения Украины, проживающего в городах с населением более 50 тыс. чел., являющихся пользователями интернета, в возрасте от 13 до 55 лет.

Согласно полученным данным, WhatsApp и Skype находятся в рейтинге ниже - ими пользуется менее 50% украинцев (в возрасте от 25 до 34 лет).

Как говорится в исследовании, Rakuten Viber в Украине пользуются 97% опрошенных жителей городов, а в возрастном сегменте от 25 до 34 лет – 99% опрошенных.

При этом Viber популярен как в крупных городах с населением более 500 тыс. чел., в том числе в Киеве, так и в городах с населением менее 500 тыс. - 98% и 95% соответственно.

Отмечается, что в мае-2020 был зафиксирован 28%-ный рост в Украине фактов использования версии приложения Viber для компьютера (по сравнению с январем 2020 года). Кроме того, начали чаще пользоваться функциями для группового общения - среднее количество сообщений на пользователя в групповых чатах выросло на 18%, а количество групповых звонков на пользователя — на 50% за тот же период.

"В 2020 году мы успешно запустили много обновлений. Некоторые из них связаны с ситуацией с COVID-19, но также есть функции, которые сделали общение между людьми во всем мире лучше - групповые аудио- и видеозвонки, возможность создания GIF и стикеров, мои заметки, исчезающие сообщения и т. п. Мы с нетерпением ждем появления локальных и международных сервисов, которые будут доступны с помощью чат-ботов, денежных переводов, функций приложения и государственных услуг. Мы активно работаем над разработкой новых стратегических партнерств в Украине, которые будут полезными в современных условиях жизни - начиная с дистанционного образования и здравоохранения и заканчивая партнерствами с волонтерскими и неправительственными организациями", - цитирует пресс-служба старшего директора Rakuten Viber в регионе EEMENA Атанаса Райкова.

Viber является частью Rakuten Inc. - мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба "Барселона", а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.