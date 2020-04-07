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20:25 07.04.2020

WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией в период коронавируса

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WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией в период коронавируса

В мессенджере WhatsApp появились ограничения на пересылку - теперь перенаправить сообщение можно не более чем в один чат за раз, сообщает компания в своем блоге во вторник.

Ранее пользователи могли пересылать сообщения в пять чатов одновременно. Мессенджер не устанавливает лимит на количество пересылаемых сообщений, но массовую пересылку больше сделать не получится.

Такие меры WhatsApp вводит, чтобы снизить поток сообщений с дезинформацией в период борьбы против пандемии коронавируса COVID-19.

"Миллиарды людей не могут лично увидеть своих друзей и родных из-за COVID-19, и все чаще полагаются на WhatsApp для общения", - отмечает компания.

"Однако мы отметили значительной рост числа пересланных сообщений, которые, как сообщили нам пользователи, могут шокировать или распространять дезинформацию", - сообщает WhatsApp.

Одновременную пересылку сообщений более чем пяти контактам WhatsApp запретил в январе 2019 года. Тогда в компании это объяснили желанием поддерживать образ WhatsApp как мессенджера для личного общения.

Также в прошлом году WhatsApp стала обозначать специальным символом сообщения, пересланные от одного контакта другим более пяти раз.

Теги: #коронавирус #сообщения #whatsapp
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