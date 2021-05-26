WhatsApp подала иск из-за требования властей Индии отслеживать зашифрованные сообщения

Сервис обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащий Facebook Inc., обратился в индийский суд с иском против введения правил, которые заставят компанию отслеживать зашифрованные сообщения, сообщает The Wall Street Journal.

WhatsApp утверждает, что эти правила противоречат законодательству страны, поскольку отслеживание сообщений пользователей нарушает их основополагающее право на неприкосновенность частной жизни.

Компания подала иск в преддверии истечения 90-дневной отсрочки, которая была дана на исполнение требований.

Новые правила позволяют правительствую Индии удалять контент, который, по мнению властей, подрывает национальную безопасность, общественный порядок и моральные нормы. Власти также могут потребовать от таких сервисов, как WhatsApp, устанавливать личность авторов сообщений.

Если компании отказываются выполняться требования, их сотрудники в Индии рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности.

В WhatsApp отметили, что эти требования заставят компанию взламывать шифр, который используется для защиты переписки между пользователями, и серьезно подорвет конфиденциальность. Помимо этого, в компании отметили, что отслеживание и хранение такой информации технически неэффективно.

Правительство, которое "решает требовать отслеживания, фактически устанавливает новую форму массовой слежки", считают в WhatsApp.

В феврале представитель министерства электроники и информационных технологий Индии заявил, что новые правила не подрывают неприкосновенности частной жизни и необходимы для установления источников нелегального контента.

Власти страны представили новые требования в феврале. С того момента правительство Индии предприняло ряд шагов в отношении американских технологических компаний. В апреле оно предписало Twitter, Facebook и Instagram заблокировать около 100 публикаций, в которых критиковались меры властей по борьбе со вспышкой COVID-19. Это требование спровоцировало социальное недовольство и обвинения в цензуре.

Полиция Индии в понедельник посетила офис Twitter в Нью-Дели после того, как платформа пометила пост пресс-секретаря правящей партии как содержащий недостоверную информацию.

В марте WSJ сообщала, что правительство Индии угрожало посадить в тюрьму сотрудников Twitter, Facebook и Whatsаpp за нежелание компаний выполнять требования властей.

Количество пользователей WhatsApp в Индии превышает 400 млн - больше, чем в любой другой стране. В прошлом году компания получила разрешение на запуск сервиса цифровых платежей в Индии.