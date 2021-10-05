Телеком

09:20 05.10.2021

Гендиректор WhatsApp сообщил о полном восстановлении работы мессенджера

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Гендиректор WhatsApp сообщил о полном восстановлении работы мессенджера

Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановлена, заявил гендиректор компании Уилл Каткарт.

"Теперь мы полностью восстановились и работаем", - написал Каткарт в твиттере.

Он поблагодарил всех, кто работал над восстановлением сервиса.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы Facebook, WhatsApp и Instagram и извинился за произошедший сбой.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в Сеть. Извините за сегодняшний сбой - я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал Цукерберг в Facebook.

Сбой продлился примерно шесть часов.

Ранее сообщалось о сбоях работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Затем стали поступать сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

Кроме того, сервис Downdetector получил информацию о некоторых сбоях в электронных системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Телеканал Fox News называл происходящее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру". Также телеканал отметил, что начинают циркулировать слухи о том, что Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Эксперты, которых опрашивают американские СМИ, пока предпочитают говорить о чисто технических предполагаемых причинах сбоев.

Теги: #сбой #whatsapp
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