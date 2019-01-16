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16:57 16.01.2019

Сущенко смог повидаться с супругой и дочерью в колонии - адвокат

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Сущенко смог повидаться с супругой и дочерью в колонии - адвокат

Удерживаемый в РФ украинский политзаключенный Роман Сущенко встретился со своей семьей в колонии, сообщает его адвокат Марк Фейгин.

"Супруга Сущенко и его дочь сегодня вернулись в Киев после длительного свидания в колонии в Кирово-Чепецке с Романом", - написал М.Фейгин на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, Р.Сущенко, который работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, в 2016 году приехал в РФ с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками. Он был задержан в Москве, а в июле 2017 года обвинен судом в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Вину Р.Сущенко категорически не признает.

12 сентября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил приговор Р.Сущенко и оставил все апелляционные жалобы без удовлетворения. После этого он был этапирован в колонию в г.Кирово-Чепецк Кировской области.

Теги: #сущенко #фейгин
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