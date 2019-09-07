Политика

11:11 07.09.2019

Обмен между РФ и Украиной будет в формате "35 на 35"

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Обмен между РФ и Украиной будет в формате "35 на 35"

Обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35", сообщил "Интерфаксу" защитник украинского осуждённого Романа Сущенко Марк Фейгин.

"По моим данным, обмен будет в формате "35 на 35". Украине передадут 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекиров", - сказал он.

По его словам, "родственников этих граждан пригласили в аэропорт, куда они уже подъезжают".

Теги: #обмен_пленными #обмен #украина #рф #фейгин #пленные #моряки #азовское_море
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