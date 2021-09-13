"Евросолидарность" выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

Кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" в 197-м округе в Черкасской области стал журналист, бывший политзаключенный Кремля и первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко, сообщил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

"И сегодня я хочу представить и объявить решение съезда выдвинуть в Черкасской области по мажоритарному округу в Верховную Раду Романа Сущенко. Это легендарная личность. Патриот, профессионал, талантливый журналист, который долгие годы работал в Париже. Российская ФСБ похитила Романа, бросила его в тюрьму, требуя предать и сдать Украины. И Роман продемонстрировал такую силу, такую твердость, такую любовь к Украине, что расстроены даже были бандиты с российской ФСБ", - приводит слова Порошенко на брифинге пресс-служба политсилы.

Лидер "Евросолидарности" также подчеркнул, что ему очень приятно, что Сущенко принял решение вернуться в Черкасскую область и возглавить областную партийную организацию. По словам Порошенко, в результате активной работы Сущенко, рейтинг политической силы между парламентскими и местными выборами вырос вдвое.

"Я убежден, что Роман, как и вся наша политическая сила, сочетает надежность и надежду. И, следовательно, твердо убежден, что вы поддержите Романа Сущенко и "Европейскую солидарность" и на выборах будет победа, будет первое место", - сказал Порошенко.

Также он сообщил, что в 184 округе в Херсонской области кандидатом в народные депутаты от партии стал фермер и меценат Игорь Осипенко, а в Винницкой области на должность главы Липовецкой ОТГ "Евросолидарность" выдвигает учителя, директора школы, участника АТО Василия Авраменко.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на промежуточных выборах народного депутата, которые пройдут в округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября 2021 года – им стал выдвиженец от политической партии "Свобода" Андрей Ильенко, который баллотируется на одномандатном избирательном округе №197

Как сообщалось, выборы в округах №№184 и 197 проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года. Участие в них смогут принять более 290 тыс избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.