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14:12 16.09.2020

Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы и его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

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Балух приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы и его ввели в медикаментозную кому – Сущенко

Госпитализированный после избиения в ночь на 8 сентября в Киеве и прооперированный бывший политический заключенный РФ, общественный активист Владимир Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, заявил бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко.

"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", - сказал Сущенко в среду эфире "Громадського радио".

По его словам, правоохранители рассматривают 4 версии избиения Балуха, но характер нанесения травм указывает на то, что это были умышленные физические действия 2 или 3 человек.

Следователи рассматривают 3 версии как основные.

"Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство - это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью", - добавил Сущенко.

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

Теги: #здоровье #сущенко #балух
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