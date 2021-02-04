Кандидатом в нардепы "Евросолидарности" в Черкасской области станет Роман Сущенко

Украинский журналист, бывший узник Кремля, первый зампредседателя Черкасского областного совета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в мажоритарном округе №197 в Черкасской области, сообщил лидер партии, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

"Фракцию "Европейской солидарности" в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты - это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украине угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком без сомнения является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", лидер партии отметил, что опыт Сущенко поможет в парламентской борьбе "с российской пятой колонной". "Роман сразу влился в нашу команду, и можно точно сказать, что он - наш человек… Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в парламенте много пользы - в том числе и жителям области", - сказал политик.

Порошенко подчеркнул, что "благодаря таким людям как Роман авторитет и поддержка партии растут, и уверен – будет дальше расти".

Как сообщалось, Сущенко, который возглавляет команду партии "Европейская солидарность" в Черкасской области, 5 декабря 2020 года был избран первым заместителем председателя Черкасского областного совета.