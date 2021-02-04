События

19:45 04.02.2021

Кандидатом в нардепы "Евросолидарности" в Черкасской области станет Роман Сущенко

2 мин читать
Кандидатом в нардепы "Евросолидарности" в Черкасской области станет Роман Сущенко

Украинский журналист, бывший узник Кремля, первый зампредседателя Черкасского областного совета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в мажоритарном округе №197 в Черкасской области, сообщил лидер партии, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

"Фракцию "Европейской солидарности" в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты - это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украине угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком без сомнения является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", лидер партии отметил, что опыт Сущенко поможет в парламентской борьбе "с российской пятой колонной". "Роман сразу влился в нашу команду, и можно точно сказать, что он - наш человек… Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в парламенте много пользы - в том числе и жителям области", - сказал политик.

Порошенко подчеркнул, что "благодаря таким людям как Роман авторитет и поддержка партии растут, и уверен – будет дальше расти".

Как сообщалось, Сущенко, который возглавляет команду партии "Европейская солидарность" в Черкасской области, 5 декабря 2020 года был избран первым заместителем председателя Черкасского областного совета.

Теги: #сущенко #евросолидарность #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 01.02.2021
Нардеп Герасимов заявляет о фальсификации адреса ГБР в Киеве и требует вызвать руководство бюро для объяснений в Раду

Нардеп Герасимов заявляет о фальсификации адреса ГБР в Киеве и требует вызвать руководство бюро для объяснений в Раду

16:40 29.01.2021
Порошенко призвал демсилы поддержать кандидатуру Звиробий на выборах нардепа в округе №87 в Ивано-Франковской области

Порошенко призвал демсилы поддержать кандидатуру Звиробий на выборах нардепа в округе №87 в Ивано-Франковской области

14:18 28.01.2021
"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

10:29 28.01.2021
В "Евросолидарности" предложили тотальное тестирование украинцев на Covid-19 и уголовную ответственность за аферы с вакциной

В "Евросолидарности" предложили тотальное тестирование украинцев на Covid-19 и уголовную ответственность за аферы с вакциной

12:53 26.01.2021
"Евросолидарность" однозначно не будет поддерживать законопроект о референдуме - нардеп Арьев

"Евросолидарность" однозначно не будет поддерживать законопроект о референдуме - нардеп Арьев

16:47 23.01.2021
В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

17:07 20.01.2021
"Евросолидарность" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт /ч, восстановить надлежащую работу АЭС и запретить импорт э/э из РФ

"Евросолидарность" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт /ч, восстановить надлежащую работу АЭС и запретить импорт э/э из РФ

09:53 18.01.2021
Представитель"Евросолидарности" побеждает на выборах в Борисполе - теризбирком

Представитель"Евросолидарности" побеждает на выборах в Борисполе - теризбирком

15:05 15.01.2021
Власти Украины хотят вернуть страну в энергетическую зависимость от РФ – "Евросолидарность"

Власти Украины хотят вернуть страну в энергетическую зависимость от РФ – "Евросолидарность"

19:32 13.01.2021
"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы увеличить объем субсидий на оплату ЖКУ

"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы увеличить объем субсидий на оплату ЖКУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-руководителю ГПЗКУ выдвинуто подозрение в растрате средств - СБУ

СТОКГОЛЬМСКИЙ АРБИТРАЖ ПРИЗНАЛ ОТСУТСТВИЕ СВОЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В ИНИЦИИРОВАННОМ МИНОРИТАРИЯМИ "УКРНАФТЫ" СПОРЕ С УКРАИНОЙ – ГЛАВА МИНЮСТА

Министр юстиции Украины заявляет о победе в Стокгольмском арбитраже в споре с миноритариями "Укрнафты" Коломойским, Боголюбовым и Палицей

Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

Украинский военный получил ранение в ходе обстрелов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Долги "ГарПока" перед ВИЭ-генерацией сократились до 21,5 млрд грн

"Центрэнерго" заявляет об убытках из-за перехода на газ и просит Кабмин удешевить его

Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей

Советник президента Устенко отметил важность разблокировки большой приватизации

Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности до 30-50 раз

Администрация Байдена не намерена сворачивать планы по отправке астронавтов на Луну

Следствие по подозрению должностных лиц "Донецкоблгаза" в растрате завершено – Офис генпрокурора

Для поддержки безопасности на востоке Украины необходим политический прогресс — глава СММ ОБСЕ

Бывший глава ЕЦБ, которому поручено сформировать правительство Италии, приступил к консультациям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА