Украинский политзаключенный в РФ Сущенко после этапирования в колонию находится в безопасности

Незаконно осужденный в Российской Федерации украинский журналист Роман Сущенко после этапирования в колонию находится в безопасности, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Роман Сущенко после этапирования в колонию находится в безопасном месте, то есть тюрьма в тюрьме. Для его безопасности. Сидит в соседней камере с украинцем Выговским", - написал М.Фейгин на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Он отметил, что Р.Сущенко передает всем привет и благодарит украинцев за орден, которым его наградили.

"Со здоровьем у Романа более-менее в порядке. Ждёт разрешения вопроса об обмене", - добавил адвокат.

Как сообщалось, Р.Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Свою вину Р.Сущенко категорически не признает. Как заявлял его защитник Марк Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в РФ приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.

12 сентября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил приговор Р.Сущенко и оставил все апелляционные жалобы без удовлетворения.