Інтерфакс-Україна
Події
15:12 19.02.2025

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів на системі для ЗСУ "Дзвін"

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НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів на системі для ЗСУ "Дзвін"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила 246 млн грн, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Йдеться про зловживання під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін". Серед підозрюваних - колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант; ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор; ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник; директор приватного товариства – головний виконавець контракту", - уточнюють у Бюро.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення. За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дало змогу збільшити вартість робіт на 300 млн грн. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з чотирьох до 12, що спричинило додаткові витрати на коригування документації – 115 млн грн.

Як з’ясували правоохоронці, розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами. Крім того, частина програмного забезпечення взагалі не використовується. Із закладених 200 інформаційно-розрахункових завдань насправді реалізували усього 10.

"Під час слідства детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню: причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. Також після початку розслідування вони пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, намагаючись зробити її більш схожою на початковий задум. Однак через фундаментальні помилки в архітектурі доопрацювання системи "Дзвін"є неможливим", - зазначили в НАБУ.

Попри очевидні недоліки наприкінці 2022 року систему "Дзвін" було офіційно прийнято на озброєння ЗСУ, а вже у 2024 році замість усунення недоліків або відмови від неефективного рішення на "Дзвін" планували виділити додаткове фінансування.

"Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх", - наголошують правоохоронці.

Проведення важливих експертиз у кримінальному провадженні здійснювалося за активного залучення Міноборони.

Теги: #корупційна_схема #сап #набу

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