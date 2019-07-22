Выборы2019

Выборы

16:06 22.07.2019

Международные наблюдатели обеспокоены практикой скупки голосов избирателей на выборах в Раду – отчет

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Международные наблюдатели обеспокоены практикой скупки голосов избирателей на выборах в Раду – отчет

Практика скупки голосов избирателей вызвала серьезную обеспокоенность группы международных наблюдателей за внеочередными парламентскими выборами в Украине.

"Давно распространенная практика скупки голосов серьезно обеспокоила международных наблюдателей. Ее результатом стали 125 уголовных производств", - говорится в отчете миссии международных наблюдателей, распространенном в понедельник в Киеве.

Так в отчете наблюдатели указали, что была распространена практика подкупа посредством благотворительности, раздачи бесплатных продовольственных или медицинских наборов, лотерейных билетов и наград, проведения концертов, выдачи наличных средств.

В миссии международных наблюдателей утверждают, что нынешнее регулирующее финансирование избирательных кампаний законодательство Украины не обеспечивает надлежащую прозрачность и подотчетность.

"Существующая законодательная база, регулирующая финансирование кампаний не обеспечивает надлежащую прозрачность и подотчетность. По состоянию на сегодня, она позволяет большим донорам неправомерно влиять на политику и волеизъявление избирателей объемом трат на предвыборную кампанию", - говорится в отчете, обнародованном в понедельник.

При этом наблюдатели отметили, что предусмотренные санкции нельзя назвать ни пропорциональными причиненному ущербу, ни превентивными.

Теги: #наблюдатели #парламентские_выборы
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