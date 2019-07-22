Главы делегаций ПА НАТО и ПА ОБСЕ довольны работой ЦИК на внеочередных выборах в Раду

Председатель делегации Парламентской ассамблеи НАТО Маделен Мун (Madeleine Moon) заявила о высокой оценке работы Центральной избирательной комиссии на выборах в Верховную Раду, но отметила наличие ряда недостатков при голосовании в мажиритарных округах.

"Мы увидели спокойный избирательный процесс. Мы высоко оцениваем работу ЦИК", - сказала Мун на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

"Эти выборы, конечно, имели недостатки. Особенно когда мы говорим об одномандатных округах", - добавила она.

При этом Мун подчеркнула, что новоизбранные депутаты должны будут работать над усовершенствованием избирательного законодательства.

В свою очередь глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Серен Моборн (Sereine Mauborgne) отметила: "Прекрасная работа и преданность ЦИК, чтобы подготовить выборы, несмотря на столь сжатые сроки на подготовку, а также ряд регуляторных вопросов. ЦИК смогла выдержать все дедлайны".