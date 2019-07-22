СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в первые сутки действия прекращения огня

После начала действия режима прекращения огня на Донбассе с 21 июля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в период между 00:01 и 16:00 воскресенья зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из стрелкового оружия.

"Практически все нарушения режима прекращения огня (74, включая 2 взрыва) зафиксировано в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах к востоку от н.п .Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н.п.Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области недалеко от н.п.Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня", - говорится в обнародованном в воскресенье вечером отчете СММ ОБСЕ.

В Миссии подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией с безопасностью в регионе.

Как сообщалось, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В вечерней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы зафиксированы не были.