Власти Украины рассматривают введение конкретных мер запаспортизацию жителей Донбасса, что является нарушением минских соглашений - секретарь СНБО

Власти Украины намерены отреагировать на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, рассматривают возможность введения национальных санкций, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал Данилюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером в избирательном штабе партии "Слуга народа", отвечая на вопрос о том, готова ли Украина ввести национальные санкции за паспортизацию РФ жителей оккупированных территорий Донбасса.