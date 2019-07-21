Полиция открыла дело по факту препятствования осуществлению избирательного права в округе №94

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области), сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Обращение главы Независимого медиа-профсоюза обнаружили в средствах массовой информации. В частности, по его словам, члены окружной избирательной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий", - написал Небитов в Фейсбуке.

По его данным, полиция открыла уголовное производство по ст. 157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права), ведутся следственные действия, устанавливают все обстоятельства данного факта.

Как сообщалось, партия "Объединение "Самопомич" пожаловалась в Центральную избирательную комиссию относительно подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94, а также подала заявления в полицию.

В партии потребовали распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов.

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (входит в пятерку списка "Самопомочи") пояснила, что кто-то от имени их политсилы подал в ОИК округа №94 не подписанные, без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов УИК от партии. "Окружная избирательная комиссия 94-го избирательного округа по тем сфальсифицированным представлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию "Объединение "Самопомич", - отметила Сыроид.

По ее словам, этот округ – один из тех, на котором ожидали массовых нарушений и фальсификаций. "Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, поэтому мы обращаемся к ЦИК", - указала Сыроид.

Ранее Центральная избирательная комиссия по представлениям "Самопомочи" обязала окружную избирательную комиссию (ОИК) одномандатного избирательного округа №94 до 10:00 воскресенья рассмотреть вопрос внесения изменений в состав участковых избирательных комиссий.

В округе №94 зарегистрированы 42 кандидата. В том числе народный депутат от БПП Игорь Кононенко, журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский. Есть еще три кандидата с фамилией Дубинский и три – с фамилией Кононенко.