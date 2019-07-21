Выборы2019

Выборы

12:56 21.07.2019

В штабе кандидата Сивохо указывают на нарушения на 49-м округе Донецкой области

1 мин читать

В штабе кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Сергея Сивохо по округу 49 Донецкой области (Дружковка, Константиновка) указывают на ряд нарушений в день голосования на парламентских выборах.

"Наиболее распространённая в настоящее время фальсификация на 49 округе: внесение в список для голосования на дому большего количества избирателей и выдача большего количества бюллетеней. Также фиксируются попытки выноса бюллетеней", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в штабе кандидата.

В штабе указали, что за вынос бюллетеней в интересах другого кандидата членам одной участковой комиссии предлагали деньги, была вызвана полиция.

По состоянию на 11:00 на отдельных участках зафиксирован подвоз избирателей и раздача им денег, факты незаконной агитации.

Теги: #нарушения #округ #область #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 21.07.2019
В Харькове на избирательных участках три человека порвали свои бюллетени

В Харькове на избирательных участках три человека порвали свои бюллетени

13:04 21.07.2019
ГСЧС инициирует временное прекращение работы КПВВ "Майорское" в связи с обнаружением взрывоопасного предмета

ГСЧС инициирует временное прекращение работы КПВВ "Майорское" в связи с обнаружением взрывоопасного предмета

09:35 21.07.2019
ЦИК обязала ОИК округа №94 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав УИК

ЦИК обязала ОИК округа №94 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав УИК

09:22 21.07.2019
На Прикарпатье в полицию поступило 12 сообщений о нарушениях в день тишины – полиция

На Прикарпатье в полицию поступило 12 сообщений о нарушениях в день тишины – полиция

02:33 21.07.2019
На Киевщине в полицию поступило более 50 сообщений о незаконной агитации в день "тишины"

На Киевщине в полицию поступило более 50 сообщений о незаконной агитации в день "тишины"

01:23 21.07.2019
В Донецкой области правоохранители зафиксировали первую попытку фальсификации выборов

В Донецкой области правоохранители зафиксировали первую попытку фальсификации выборов

19:41 20.07.2019
В день тишины в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях, открыто 11 дел

В день тишины в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях, открыто 11 дел

17:12 20.07.2019
В день тишины в полицию поступило почти 280 сообщений о нарушениях, открыто 9 дел

В день тишины в полицию поступило почти 280 сообщений о нарушениях, открыто 9 дел

13:00 20.07.2019
Комитет избирателей Украины фиксирует случаи агитации в день тишины

Комитет избирателей Украины фиксирует случаи агитации в день тишины

11:56 20.07.2019
Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться

Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление - Порошенко

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция открыла 10 уголовных дел из-за нарушений в день выборов

Кучма надеется, что Зеленский в послании к новой Раде озвучит четкий план развития Украины, в приоритете - мир

С начала перемирия обстрелы на Донбассе не зафиксированы – Минобороны

Смешко видит Украину через 5 лет одной из сильнейших стран в Европе

Гройсман: от избирателя зависит успех государства

Кучма: Я проголосовал за новые силы

Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться

"Самопомич" требует от ЦИК распустить ОИК в округе №94 и заменить состав комиссии

Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление - Порошенко

БДИПЧ ОБСЕ в понедельник готов представить предварительный отчет по выборам в Раду - глава миссии

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА