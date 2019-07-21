В штабе кандидата Сивохо указывают на нарушения на 49-м округе Донецкой области

В штабе кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Сергея Сивохо по округу 49 Донецкой области (Дружковка, Константиновка) указывают на ряд нарушений в день голосования на парламентских выборах.

"Наиболее распространённая в настоящее время фальсификация на 49 округе: внесение в список для голосования на дому большего количества избирателей и выдача большего количества бюллетеней. Также фиксируются попытки выноса бюллетеней", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в штабе кандидата.

В штабе указали, что за вынос бюллетеней в интересах другого кандидата членам одной участковой комиссии предлагали деньги, была вызвана полиция.

По состоянию на 11:00 на отдельных участках зафиксирован подвоз избирателей и раздача им денег, факты незаконной агитации.