МВД располагает оперативной информацией о возможных незаконных действиях в день голосования на Донбассе

МВД Украины располагает информацией о попытках срыва избирательного процесса в Донецкой и Луганской областях, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Мы прекрасно понимаем, что сегодня некоторым, в частности, нашему врагу, очень хочется сорвать избирательный процесс. У нас есть оперативная информация о разного рода попытках осуществлять незаконные действия в Донецкой и Луганской областях, мы фиксируем, в том числе, людей спортивной внешности, которые представляются наблюдателями", - рассказал Шкиряк на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что в настоящее время правонарушений со стороны этих людей не зафиксировано.

"Но мы очень внимательно мониторим эту ситуацию", - заверил он.

Советник министра также напомнил, что проблемными считаются около 85 одномандатных (мажоритарных) округов, и подчеркнул, что полиция будет адекватно и жестко реагировать на любые попытки сорвать избирательный процесс.

"В целом ситуация спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов", - отметил Шкиряк.