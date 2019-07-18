Юлия Тимошенко: Чиновники, которые незаконно поднимали цены на газ, должны отвечать по уголовному кодексу

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Іспитом для нової влади стане її здатність притягнути до відповідальності посадовців, які роками грабували людей.

Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі NewsOne.

«Президент, керівник уряду і його міністри – всі вони не могли не бачити, що на газ поставлена завищена прибутковість, що люди просто не можуть платити за такиси тарифами. Відтак, це означає, що це було зроблено свідомо. Що був намір забрати гроші в людей, керуючись їхнім безпорадним станом. Тобто вони всі співучасники в пограбуванні громадян і мають відповідати за свої дії за кримінальним кодексом», – пояснила лідер «Батьківщини».

На її думку, якщо ніхто не понесе покарання, це стане сигналом для наступних посадовців, що в людей можна забрати все, і нікому нічого за це не буде.

«Це іспит для нового президента: чи готовий він навести лад у державі, чи стане він на бік людей», – впевнена Голова партії.

Вона закликала українців придивлятися не до загальних гасел, а до конкретних, фактичних рішень.

«Якщо за два місяці немає натяку на зниження тарифів, то значить, що щось не так. Це означає, що хтось все ще сподівається на цьому заробити», – обурилася лідер «Батьківіщини».