Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских в парламент по открытым спискам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №3112-1 проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Нардепы одним голосованием утвердили пакет правок, которые ранее были отклонены, а также проект Избирательного кодекса во втором чтении и в целом.

Представитель профильного комитета Александр Черненко, который координировал работу над проектом кодекса, сообщил, что в ходе консультаций фракции парламента договорились, что в Кодексе будет сохранен проходной барьер в парламент на уровне 5%.

Кроме того, он добавил, что в документе предусмотрено вступление его в силу 1 декабря 2023 года.

Кодекс состоит из трех книг – общая часть, общенациональные выборы и местные выборы.

В первой книге определены органы администрирования избирательных процессов, порядок регистрации избирателей и ведения списков избирателей, вопросы финансового и материально-технического обеспечения выборов, информационного обеспечения и предвыборной агитации, а также подготовки и проведения голосования и подсчета голосов.

Вторая книга состоит из двух разделов – «Выборы президента Украины» и «Выборы народных депутатов Украины». Третья книга – о местных выборах.

Наиболее резонансной является часть кодекса о выборах в Верховную Раду, которая предусматривает систему с открытыми списками.

Во время презентации проекта кодекса накануне голосования во втором чтении Черненко отметил, что в Украине будет 27 избирательных округов, которые в основном совпадают с областями Украины, крымский округ присоединят к херсонскому, Киев будет разделен на 2 округа и отдельные будет в городе Днепр.

Как рассказал представитель комитета, новая система выборов предусматривает, что съезд партии утверждает общенациональный список. И этот список делиться на 27 или менее (но не меньше 2/3 регионов) региональных списков. И в каждом таком региональном списке должно быть не менее 5 кандидатов. У партии будет единый список и региональные. Очередность кандидатов определяет съезд.

Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие он окошка вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует.

Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет значить, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.

При подведении итогов голосования Центральная избирательная комиссия будет считать, в первую очередь, сколько каждая партия набрала голосов по всей Украине и устанавливать, кто преодолевает проходной барьер. Эти партии примут участие в распределении мандатов.

Согласно пояснению Черненко, общее количество голосов, которое набрали все партии, прошедшие проходной барьер, делят на количество мандатов и таким образом определяется «цена» одного мандата.

Чтобы установить, сколько мандатов партия набрала в каждом регионе, количество голосов, отданных за партию в данном регионе, делят на «цену» мандата.

Черненко смоделировал ситуацию, когда цена мандата составляет 25 тысяч голосов.

"Если во Львовской области партия Х набрала 100 тысяч голосов. Делим их на 25 тысяч. Это значит, что во Львовской области партия взяла 4 мандата. И так по каждой партии определяется, сколько взяла партия. И определяется, кто эти мандаты получит" - сказал он.

Как отметил нардеп, эти мандаты достанутся не тем, кто первый, второй, третий в региональной списке партии, а тем кандидатам, кто в этом списке набрал наибольшее количество голосов. При этом он подчеркнул, что здесь роль будут играть не абсолютные цифры количества голосов, а процентный эквивалент.

"Если допустить, что ни один избиратель не проголосовал за кандидатов, а исключительно за партию, то мандаты распределяются в том порядке, в котором их утвердила партия", - сказал Черненко.

Как сообщалось, в первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и завершил 11 июля. Были рассмотрены 4568 поданные к законопроекту правки, но ни одну из них народные депутаты не поддержали.