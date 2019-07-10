Обращение партии "Европейская солидарность" к международным наблюдателям и правоохранительным органам
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Партія «Європейська Солідарність» змушена констатувати, що останніми днями зафіксовані факти масових провокацій, які спрямовані на дискредитацію кандидатів у народні депутати від нашої політичної сили. Особливо почастішали такі спроби після того, як різні соціологічні опитування відзначають суттєве зростання рейтингу «Європейської Солідарності».
Провокатори не приховують своєї політичної приналежності і діють у парадигмі проросійського реваншу. Також висловлюємо обурення тим фактом, що провокації відбуваються за мовчазної згоди чинної влади, а інколи – за участі її прихильників.
Вважаємо ці дії недобросовісною політичною конкуренцією та намаганням через методи «чорних технологій» зірвати передвиборчі тури членів партії.
Зокрема, мова йде про спроби зриву зустрічей кандидатів у народні депутати з виборцями у низці регіонів – Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій областях.
Умисне провокування конфліктів, перешкоджання зустрічам з виборцями, зрив публічних заходів суперечить міжнародним принципам ведення виборчої кампанії.
Партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність» звертається до міжнародних спостерігачів з проханням зафіксувати ці випадки у своїх звітах за підсумками проведення виборчої кампанії в Україні.
Ми також звертаємось до правоохоронних органів з вимогою забезпечити безперешкодне ведення передвиборної агітації кандидатами в депутати від «Європейської Солідарності», оскільки законодавство передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання проведення передвиборної агітації.