Выборы2019

Выборы

17:18 10.07.2019

Обращение партии "Европейская солидарность" к международным наблюдателям и правоохранительным органам

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Партія «Європейська Солідарність» змушена констатувати, що останніми днями зафіксовані факти масових провокацій, які спрямовані на дискредитацію кандидатів у народні депутати від нашої політичної сили. Особливо почастішали такі спроби після того, як різні соціологічні опитування відзначають суттєве зростання рейтингу «Європейської Солідарності».

Провокатори не приховують своєї політичної приналежності і діють у парадигмі проросійського реваншу. Також висловлюємо обурення тим фактом, що провокації відбуваються за мовчазної згоди чинної влади, а інколи – за участі її прихильників.

Вважаємо ці дії недобросовісною політичною конкуренцією та намаганням через методи «чорних технологій» зірвати передвиборчі тури членів партії.

Зокрема, мова йде про спроби зриву зустрічей кандидатів у народні депутати з виборцями у низці регіонів – Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій областях.

Умисне провокування конфліктів, перешкоджання зустрічам з виборцями, зрив публічних заходів суперечить міжнародним принципам ведення виборчої кампанії.

Партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність» звертається до міжнародних спостерігачів з проханням зафіксувати ці випадки у своїх звітах за підсумками проведення виборчої кампанії в Україні.

Ми також звертаємось до правоохоронних органів з вимогою забезпечити безперешкодне ведення передвиборної агітації кандидатами в депутати від «Європейської Солідарності», оскільки законодавство передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання проведення передвиборної агітації.

Теги: #европейская_солидарность #провокации
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