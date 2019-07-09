Выборы2019

Выборы

16:57 09.07.2019

Урегулировать ситуацию на Донбассе лишь исполнением Минских соглашений проблематично, считает экс-начальник Генштаба Замана

1 мин читать
Урегулировать ситуацию на Донбассе лишь исполнением Минских соглашений проблематично, считает экс-начальник Генштаба Замана

Для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо искать новые пути с привлечением международного сообщества, помимо реализации Минских соглашений, считает экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, кандидат в народные депутаты по списку партии "Сила и честь" Владимир Замана.

"Достичь урегулирования ситуации на Донбассе исполнением Минских соглашений, мне кажется, проблематично. Нужно находить другие пути с помощью международного сообщества, в первую очередь, США и Великобритании", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Экс-начальник Генштаба уверен, что вопросы Донбасса и Крыма нельзя разделять, их необходимо решать в комплексе.

"Если мы сейчас пойдем по пути решения вопроса Донбасса, то усложним проблему Крыма", - отметил он.

"Я не вижу решения вопроса по Донбассу в ближайшее время. Прекращение огня – да, возможно. А в дальнейшем будет либо замороженный конфликт, либо разблокирование торговли", - прогнозирует Замана.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #сила_и_честь #замана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 09.07.2019
Без создания профессионального ядра личного состава дальнейшее реформирование Вооруженных сил невозможно – Замана

Без создания профессионального ядра личного состава дальнейшее реформирование Вооруженных сил невозможно – Замана

16:53 09.07.2019
Урегулировать ситуацию на Донбассе лишь исполнением Минских соглашений проблематично, считает экс-начальник Генштаба Замана

Урегулировать ситуацию на Донбассе лишь исполнением Минских соглашений проблематично, считает экс-начальник Генштаба Замана

13:10 08.07.2019
Исследование: Партия "Сила и Честь" и ее лидер Игорь Смешко - среди главных целей черного пиара

Исследование: Партия "Сила и Честь" и ее лидер Игорь Смешко - среди главных целей черного пиара

13:04 08.07.2019
Смешко: Посмотрите наше телевидение. Где позтивная инфоррмация об Украине?

Смешко: Посмотрите наше телевидение. Где позтивная инфоррмация об Украине?

16:00 05.07.2019
Смешко о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

Смешко о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

13:45 05.07.2019
Смешко о разведении сил в Станице Луганской: Это, безусловно, опасность с оперативно-тактичной точки зрения

Смешко о разведении сил в Станице Луганской: Это, безусловно, опасность с оперативно-тактичной точки зрения

19:30 02.07.2019
Смешко: Украина должна себя вести как США - защищать свои интересы и независимость

Смешко: Украина должна себя вести как США - защищать свои интересы и независимость

19:27 02.07.2019
Игорь Смешко - миссии ОБСЕ: Вмешательство России в выборы в Украине происходит постоянно

Игорь Смешко - миссии ОБСЕ: Вмешательство России в выборы в Украине происходит постоянно

09:27 26.06.2019
Спикер Госпогранслужбы Слободян баллотируется по мажоритарке в Хмельницком от партии "Сила и честь"

Спикер Госпогранслужбы Слободян баллотируется по мажоритарке в Хмельницком от партии "Сила и честь"

13:49 24.06.2019
Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 70-ти мэров городов и глав ОТГ со всей Украины поддержали "Оппозиционный блок" Мураева-Вилкула-Кернеса – в парламенте нужны люди дела

Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством: если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели

Государственная информационная стратегия разрабатывается и будет представлена в скором времени – Разумков

ОПЗЖ возглавила антирейтинг заказчиков "джинсы" в нескольких интернет-медиа в конце июня - ИМИ

Верховный суд по иску ОПЗЖ: Сообщать в ЦИК о недостоверности сведений о кандидатах можно было до 25 июня включительно

Нардеп Савченко намерена посетить оккупированную Горловку для встречи с избирателями

Более 130 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет - НАПК

Порошенко про итоги саммита "Украина-ЕС": Сенсации не случилось, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопросы "Северного потока-2"

"5 лет еффективнее десятилетий": Юнкер оценил усилия Порошенка на пути к Европе

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов – Тимошенко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА