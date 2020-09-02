Лидер партии "Сила и Честь" Смешко возглавит партийный список в Киевсовет

Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Политическая партия "Сила и Честь" на 10-м внеочередном съезде, прошедшем 1 сентября, принял решение об участии в местных выборах во всех регионах Украины, сообщает пресс-служба политсилы.

Лидер партии генерал-полковник Игорь Смешко возглавит партийный список на выборах в Киевский городской совет. Его участие в выборах мэра столицы будет зависеть от результатов внутрипартийной дискуссии по этому поводу, которая еще продолжается. Делегаты съезда проголосовали за делегирование полномочий политсовету партии и Киевской городской организации по определению кандидата, который будет участвовать в выборах столичного мэра.

"Сейчас большинство членов Политсовета поддерживают выдвижение на должность мэра Киева Лауреата Государственной премии в области науки и техники, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины, профессора, генерал-полковника Игоря Смешко. Принято окончательное решение о том, что он возглавит партийный список в Киевсовет", - говорится в сообщении.

По мнению участников съезда партии "Сила и Честь", активное участие лидера в столичных выборах позволит донести до как можно большего количества граждан идеи и программные положения партии и будет способствовать дальнейшему развитию партии в регионах и ее постепенной подготовке к следующим парламентским выборам.

"Это поможет также создать в Киевском городском совете мощную фракцию партии "Сила и Честь", которая сможет начать воплощение в жизнь приоритетных программных задач партии. В частности, борьбы с коррупцией, создание реального местного самоуправления в столице, улучшение уровня и качества жизни людей, их медицинского и коммунального обеспечения и гарантирования каждому киевлянину безопасности и справедливости", - говорится в сообщении.

Экономика, культура, наука и образование, а также здравоохранение и экология - должны стать главными показателями качества местной власти в Киеве. А благоустройство и европейское качество жизни должны вернуть ему историческую славу одного из лучших городов Европы, считают в партии.