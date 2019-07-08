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18:05 08.07.2019

Минский формат - это капитуляция - Садовой

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Минский формат - это капитуляция - Садовой

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"Самопоміч" наполягає, що вести переговори про припинення війни із Росією потрібно в українському форматі. Він передбачає залучення США та Великої Британії, а також країн, для яких російська загроза є актуальною – в першу чергу Польщі та країн Балтії.

Про це на своїй сторінці у Facebookнаписав лідер партії Андрій Садовий.

На переконання політика, минулої доби українці вкотре переконалися, що "Мінськ" не працює, адже вчора російські терористи знову порушили "режим тиші", внаслідок чого один український військовий загинув, троє – поранені.

Крім того, у своїй передвиборчій програмі для державної безпеки та оборони "Самопоміч" пропонує встановити жорстку лінію розмежування між територією, яку Україна контролює, і українськими територіями під російською окупацією. На цій лінії має стояти найсучасніше озброєння, щоб захистити український військових. Також партія підтримує впровадження стандартів НАТО у системі командування нашої армії та рух України до вступу в Альянс.

"А солдат, який захищає нашу державу, має бути мотивований не лише своїм патріотизмом – ми пропонуємо військовим винагороду в еквіваленті не менше 1000 доларів, а ветеранам війни дякувати хоча б компенсацією у розмірі 100 тисяч гривень, як це є зараз у Львові", – додає Садовий. 

Теги: #садовой #минский_формат
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