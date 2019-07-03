Новинский: для мира и выполнения Минских соглашений необходим новый состав парламента

Эксклюзивное интервью главы фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде, кандидата в народные депутаты Вадима Новинского агентству "Интерфакс-Украина"

Почему Вы решили баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, а не по списку партии "Оппозиционный блок"?

В Украине действует смешанная система выборов. Чтобы иметь достойное представительство в Верховной Раде, партия обязана выставить сильных кандидатов по спискам и сильный состав мажоритарщиков. Прохождение только по партийному списку, не имея при этом депутатов по мажоритарным округам, не принесет ощутимого результата. Мы видели это на примере партии "Самопомич" в предыдущем созыве – выйдя на третье место по партийным спискам, без мажоритарщиков, они стали лишь четвертой или пятой по количеству депутатов фракцией в Верховной Раде.

Поэтому мы приняли решение, что выдвигаем сильных кандидатов по списку партии – это Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Ростислав Шурма. Всего в списках представлено около 70 мэров городов и представителей местных советов и руководителей крупнейших промышленных предприятий, которые вносят ощутимый вклад в валовый внутренний продукт Украины.

Мы приняли решение выставить сильных мажоритарщиков, имеющих достаточный вес в политике, для победы на мажоритарных округах: это Борис Колесников, Муса Магомедов, Артур Мартовицкий, Сергей Сажко. Я зарегистрирован кандидатом по мажоритарному округу города Мариуполь, в 57-м округе.

На съезде мы представили команду нашей партии, которая пойдет в Верховную Раду как по списку, так и по мажоритарным округам. Это профессионалы и люди дела, которым доверяют избиратели. И мы уверены в победе и в том, что наши избиратели получат достойное представительство в Верховной Раде.

А тем, кто перешел в другую партийную структуру, желаем, чтобы они себя реализовали. Мы не предавали интересы своих избирателей, голосовавших за "Оппозиционный блок" в 2014 году. За это время нас лишали неприкосновенности: меня, Михаила Добкина, были попытки снять неприкосновенность с Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова. Но мы, несмотря на давление власти, остались в партии и не предали тех, кто за нас голосовал.

Что сейчас с уголовным производством, в рамках которого с Вас снимали неприкосновенность?

Оно никак не продвигается. С меня сняли неприкосновенность 8 декабря 2016 года. С тех пор ничего не изменилось: я как был свидетелем в этом уголовном деле, так им и остался. На следственные действия меня вызывали года полтора назад.

Почему не завершились успехом переговоры о совместном походе на выборы с "Оппозиционной платформой - За жизнь"?

В 2014 году, когда создавался "Оппозиционный блок", в него вошли несколько партий – остатки бывшей "Партии регионов", "Партия развития Украины", которую сразу после Майдана создали Сергей Лёвочкин и Юрий Бойко, партия "Украина – вперед!" Наталии Королевской, "Центр" Вадима Рабиновича и "Украинский выбор" Виктора Медведчука, представители этой партии тоже были в нашем списке.

Мы прошли в парламент с хорошими результатами, хотя государственная машина работала против нас. Парамилитарные организации также делали все, чтобы мы не прошли. Но украинцы за нас проголосовали. В партии начались противоречия, продиктованные амбициями тех или иных политиков и их недовольством своей ролью в "Оппозиционном блоке". Они предпринимали попытки ее развалить, и этому активно помогала администрация президента.

Сначала из "Оппозиционного блока" вышли Вадим Рабинович с Евгением Мураевым и создали свою партию "За жизнь", к которой присоединился Виктор Медведчук со своими соратниками, а позже – и Нестор Шуфрич. В конце прошлого года Сергей Лёвочкин, Юрий Бойко и их соратники также решили присоединиться к этому партийному объединению.

Мы же как были "Оппозиционным блоком", так им и остались. Я на протяжении 4 лет делал все, чтобы сохранить "Оппозиционный блок" и пойти на выборы в Верховную Раду единой оппозицией. Лично я вел переговоры и с Вадимом Рабиновичем, и с Сергеем Лёвочкиным. К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом. Кто-то хотел договариваться, а кто-то только имитировал желание договориться. Мы сделали все, что смогли.

В сентябре прошлого года Евгений Мураев вышел из партии "За жизнь" и создал партию "Наши". На выборах президента мы договорились об объединении, и он снялся в пользу нашего кандидата Александра Вилкула. Партии "Оппозиционный блок" и "Наши" объединились, а уже в начале июня этого года мы договорились об объединении усилий с партиями "Доверяй делам" и "Видродження". Сейчас идем единой командой в Верховную Раду.

Этим мы показываем способность к договоренностям, к объединению. Наши бывшие коллеги не хотели это делать, а только имитировали желание объединиться, преследуя собственные цели.

Как Вы будете объяснять своим избирателям, в чем разница между "Оппозиционным блоком" и вашими оппонентами из "Оппозиционной платформы"?

Они, во-первых, не наши оппоненты. Наши оппоненты – та власть, которая устроила войну, разруху, нищету и безверие украинцев в будущее страны, поток трудовых мигрантов в Европу и Россию. Считаем, что Украина должна быть мирной страной. Мир должен быть достигнут на основании здорового компромисса, не ущемляющего национальные интересы Украины. Украина должна развиваться. Развитие экономики – это основа для благополучия наших граждан и главное условие, из-за которого трудоспособные украинцы не будут уезжать из страны.

Относительно наших бывших коллег. Я ничего никому не буду объяснять. Хочу людям говорить, что мы для них сделаем. А с кем-то соревноваться, будь то "платформа" или еще кто, я не собираюсь. Я всей своей жизнью и работой делаю все для того, чтобы Украины была сильным независимым самодостаточным государством, с сильной экономикой.

Компания, акционером которой я являюсь, - абсолютно прозрачна, платит все налоги, создает рабочие места, гарантирует достойные зарплаты своим работникам. Если бы все компании были такими, поверьте, все уже было бы хорошо. Я хочу мира своей стране, спокойствия, и чтобы общество не было разделенным. Чтобы и венгры, и румыны, и молдаване, и гагаузы, и русские, и украинцы – все чувствовали себя украинцами, а пещерный национализм ушел в прошлое.

Я считал и считаю Петра Порошенко врагом Украины и всегда делал все, чтобы он ушел с политической арены. Не хочу ни в чем обвинять наших бывших коллег, хотя мы всегда знали, что они с ним сотрудничали, помогали вывести его во второй тур. И эти выборы в парламент проявили всю суть происходящего: в их списке оказалось 11 человек из ближайшего окружения Порошенко. В их списке оказался Илья Кива, который в 2014-2016 годах был ярым националистом, призывал убивать жителей Донбасса. А сейчас он в партии, которая якобы представляет интересы юго-востока. Господь им судья. Пусть сами разберутся с этим.

И ещё одно отличие: на протяжении пяти лет мы последовательно боролись с режимом, а наши бывшие коллеги боролись против нас. И продолжают бороться.

В Одессе недавно появились борды с Рабиновичем, Кивой и скандальными цитатами последнего. В "Оппоплатформе" назвали их провокацией и дали понять, что разместили их с санкции мэра Одессы Труханова, который идет на выборы с "Оппозиционным блоком". Как Вы относитесь к такому политическому противостоянию?

Я считаю, что всегда нужно сохранять человеческое достоинство, в любом противостоянии. Нельзя переходить за черту, после которой нормальное человеческое общение уже невозможно. Не знаю, кто автор и с чьего разрешения появились борды в Одессе. Но давайте начнем с того, правда или нет, что Кива находится в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"? Это правда. Правда или неправда, что он говорил то, что написано на бордах? Правда. Где здесь ложь? Чтобы найти корень проблемы, нужно подойти к зеркалу, и там все увидеть.

Зеленский предложил крупным бизнесменам вкладывать деньги в восстановление Донбасса. Были названы фамилии Пинчука, Коломойского, Ахметова. Как Вы относитесь к этой инициативе? И готовы ли Вы финансировать какие-то проекты?

Когда-то президент Украины Виктор Ющенко выступал с разными инициативами гуманитарного характера, и практически на все мы откликались. Мы помогали строительству "Больницы будущего", музея в Батурине, домов для многодетных семей. Если сегодня назовут и мою фамилию, я рассмотрю предложение и тоже буду участвовать в этом процессе. Когда со стороны президента прозвучит инициатива, адресованная компании "Смарт-Холдинг", акционером которой я являюсь, скорее всего, 99%, мы будем в этом участвовать. Потому что мы всегда готовы делать все, чтобы наша страна развивалась, и мы всегда готовы помочь. Мы – люди дела.

Вы называли войну на Донбассе "гражданским конфликтом". Как Вы оцениваете действия РФ в Крыму?

Я считал и считаю, что конфликт на юго-востоке – это гражданский конфликт, в котором одну сторону поддерживает Россия, вторую сторону – Запад, но гибнут с обеих сторон украинцы. Поэтому я считаю это классическим гражданским конфликтом. Я считал и считаю Севастополь украинским городом и Крым – украинской территорией.

Но на протяжении последних пяти лет наша власть в Украине сделала все, чтобы потерять жителей Крыма и отрезать территорию Крыма от Украины экономической и энергетической блокадой.

Мы считаем, что там живут граждане Украины. Так зачем своих граждан лишать поставок электроэнергии, воды, самого элементарного?

И президент, и правительство нарушили все законы Украины в отношении своих граждан, живущих в Крыму. Может быть, теперь кто-то из них и относится к России по-другому, однако большое количество крымчан с любовью относятся к Украине. Но мы сделали все для того, чтобы их потерять тоже. Крым – это, прежде всего, люди. Нужно было бороться за сердца людей, а не отталкивать их законами о языке, люстрации, декоммунизации, антицерковными законами. Ведь каноническая Украинская православная церковь – единственный общественный институт, сохраняющий контроль над территорией, которая пока не подконтрольна Украине. У нее есть епархии и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Это мост между нами, Донбассом и Крымом.

Когда Крым может вернуться под контроль Украины? И что для этого возможно сделать?

Сначала необходимо вернуть Донецк и Луганск, выполнив Минские соглашения. Сделать все для того, чтобы жители Донбасса чувствовали себя в Украине, как в родном доме, чтобы никто больше не приходил их уничтожать, чтобы их не заставляли любить Украину по-западноукраински.

Только после этого можно говорить о том, как вернуть жителей Крыма. Это очень непростой и долгий процесс.

Какие шаги способствовали бы восстановлению контроля Украины над Донбассом?

Не надо изобретать ничего нового. Минские соглашения подписаны, их надо просто выполнять, а не имитировать, как это делал Петр Порошенко и его ближайшее окружение. Они признаны всем цивилизованным миром – Советом безопасности ООН, Советом Европы, ОБСЕ, ПАСЕ.

У этой войны есть много бенефициаров, которые получают выгоду политическую, финансовую, экономическую. Они, к сожалению, находятся и в лагере бывшей власти, и в лагере бывшей оппозиции, поэтому процесс не сдвигался с мертвой точки. Если отложить в сторону свои интересы и начать думать о людях, о стране, а не о собственном кармане и рейтинге, тогда все будет хорошо. И главное: не стоит спекулировать на человеческих бедах, используя свои связи в Москве и обменивая по 3–4 пленных "под выборы" - вместо того, чтобы добиться полноценного обмена пленными по формуле "всех на всех", отвода войск и вооружения, прекращения огня и перехода к полноценному выполнению Минских договоренностей.

Что может сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования?

Политическая воля и смелость нового президента. Во-первых, снять блокаду, вернуть под контроль Украины экономику Донбасса. Блокада была введена Советом национальной безопасности Украины и указом президента, таким же образом ее можно отменить, без Верховной Рады даже.

Тогда проживающие там люди будут работать на украинских предприятиях, эти предприятия будут платить налоги в государственную казну Украины, люди будут получать зарплату в украинской гривне, а не в рублях. И политическая реинтеграция Донбасса начнется с экономической. Необходимо начинать размораживать социальные выплаты, ведь сегодня порядка 700 тыс. жителей региона не получают их. Необходима социально-экономическая реабилитация этих территорий.

Далее. Необходим приказ Верховного главнокомандующего отвести войска на соответствующее расстояние. Я уверен, что и та сторона не пойдет в наступление, они тоже отведут войска. После отвода войск необходимо провести обмен пленными, который, к сожалению, за пять лет тоже практически не сдвинулся с места. И нужно приступать к более сложной части выполнения Минских соглашений - принять законы об амнистии, о выборах местных советов, изменения в Конституцию в части особого статуса неподконтрольных территорий. Для этого нужен новый состав Верховной Рады, потому что нынешний уже ничего не сможет сделать.

На Ваш взгляд, является ли обязательным условием перед этим возобновление контроля Украины над границей с РФ?

Контроль над государственной границей является частью государственного суверенитета. Это будет, конечно, обязательным условием выполнения Минских соглашений. Но в них прописано, когда Украина получает контроль над государственной границей, и Петр Порошенко находился ведь рядом, когда представитель Украины в Контактной группе подписывал эти соглашения. Но, к сожалению, одной рукой подписывались Минские соглашения, другой – были приняты законы, которые в корне им противоречат. Ни одно государство не будет иметь уважения в мировом сообществе, если подписывает договора и не выполняет их.

Как Вы оцениваете возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ?

Я считал и считаю, что Россия является частью Европы, и диалог с ней необходим Украине и миру. В том числе, диалог украинских парламентариев с российскими парламентариями в ПАСЕ как на нейтральной площадке. Ради мира на нашей земле мы должны сделать все, что от нас зависит.