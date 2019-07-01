Выборы2019

Выборы

16:26 01.07.2019

Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

2 мин читать
Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

Некомплект врачей в Украине составляет уже 30%, и остановить эту тенденцию можно лишь значительным увеличением финансирования здравоохранения. Об этом заявил кандидат в премьер-министры от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко, комментируя ситуацию в медицинской отрасли.

"Первое, что мы сделаем, победив на выборах, – отменим губительную медицинскую реформу. Расходы на здравоохранение в бюджете будут 5% ВВП, а не 3%, как сегодня. Одна из наших ключевых задач – это сделать медицинскую помощь доступной и эффективной даже в самом маленьком селе. "Скорая помощь" должна максимально быстро приезжать по каждому вызову, а не как сейчас, если ты пожилой человек, то рассчитывать на приезд "скорой" не приходится. Кроме того, необходимо решить вопрос с доступностью лекарств и введением страховой медицины", – заявил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что фактически никакой медицинской реформы не было, было лишь самоуправство и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая разрушила сеть медицинских учреждений в стране.

"Смысл проведения любой реформы заключается в том, чтобы в отрасли, где проводится реформа, стало лучше. Чтобы, например, через полгода после реформы ты мог отчитаться, что на 90% обновлено оборудование в медучреждениях. Что за сложными операциями, особенно когда это касается детей, не нужно ездить в столицу. Тогда это реформа", – отметил он.

Сегодня же, по его словам, врач, зарабатывающий 4-5 тысяч гривен, конечно, будет уезжать из страны, а мы будем терять специалистов. "70 тысяч врачей уже уехали за рубеж. Если ситуацию не изменить, то скоро мы забудем не только о современной медицине, а вообще о хоть какой-нибудь медицинской помощи. Сегодняшнее здравоохранение держится на врачах-энтузиастах, самозабвенно преданных своей профессии. Поэтому зарплата врача должна быть минимум 12 тысяч гривен. После победы на выборах мы добьемся проведения реальной медицинской реформы, которая восстановит все, что было уничтожено Супрун", – подчеркнул Юрий Бойко.

Теги: #бойко #медреформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:21 01.07.2019
Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

12:20 30.06.2019
Полиция проверяет информацию о повреждении общественной приемной Бойко в Харькове

Полиция проверяет информацию о повреждении общественной приемной Бойко в Харькове

19:36 29.06.2019
Верховный суд окончательно отклонил требование отменить решение ЦИК о регистрации Бойка кандидатом в депутаты

Верховный суд окончательно отклонил требование отменить решение ЦИК о регистрации Бойка кандидатом в депутаты

11:28 27.06.2019
Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

11:20 27.06.2019
Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

11:20 27.06.2019
Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

14:26 26.06.2019
Минздрав в конце года представит гарантированный пакет медуслуг

Минздрав в конце года представит гарантированный пакет медуслуг

12:00 26.06.2019
Бойко выступает за прямые переговоры с представителями РФ и "руководством непризнанных республик" для восстановление мира на Донбассе

Бойко выступает за прямые переговоры с представителями РФ и "руководством непризнанных республик" для восстановление мира на Донбассе

11:14 25.06.2019
В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

18:25 24.06.2019
Международный тест IFOM пригоден для оценки качества украинского медобразования – результаты мониторинга

Международный тест IFOM пригоден для оценки качества украинского медобразования – результаты мониторинга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах – адвокат

"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА