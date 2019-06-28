Выборы2019

Выборы

16:20 28.06.2019

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

2 мин читать
В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

В партии "Европейская солидарность" (лидер – пятый президент Украины Петр Порошенко) утверждают, что в их "открытом офисе" планируются обыски.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе "Евросолидарности". Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает - это основания и причины. Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской солидарности". Но мы не позволим этого сделать ", - цитирует пресс-служба партии народного депутата, члена команды "Евросолидарности" Викторию Сюмар.

Кроме того, по ее словам, в Украине началась масштабная грязная кампания, направленная на дискредитацию Вооруженных сил. "Мы считаем это местью за нашу активную позицию относительно реваншистских событий, происходящих в Украине", - отметила нардеп.

Она отметила, что это – примитивные способы политического запугивания.

"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов – ИФ) в черном пиаре против партии "ЕС". Особый вопрос - каким образом и на основании чего он получает данные от Государственного бюро расследований. Как по мне, прямой слив через Трубу (директор ГБР Роман Труба - ИФ) информации Портнову - это слив информации России, что явно ослабляет украинскую армию", - выразила мнение Сюмар.

По ее словам, "Европейская солидарность" будет обращаться к наблюдательным миссиям и международным структурам, чтобы проинформировать их о давлении и угрозе демократическим выборам в Украине.

Теги: #европейская_солидарность #сюмар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 28.06.2019
В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

15:56 27.06.2019
"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

15:56 27.06.2019
"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

12:33 27.06.2019
"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

12:31 27.06.2019
"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

18:37 24.06.2019
Партия «Европейская солидарность»: мы становимся свидетелями разрушения Совета Европы

Партия «Европейская солидарность»: мы становимся свидетелями разрушения Совета Европы

17:38 24.06.2019
Порошенко призывает правительство Украины удешевить авиарейсы с Грузией, а МИД - начать переговоры об изменении названия Грузии на Сакартвело

Порошенко призывает правительство Украины удешевить авиарейсы с Грузией, а МИД - начать переговоры об изменении названия Грузии на Сакартвело

16:36 19.06.2019
Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

12:18 19.06.2019
Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

14:45 15.06.2019
Политсовет партии "Евросолидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка

Политсовет партии "Евросолидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

ЦИК уже зарегистрировала более 280 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

Юлия Тимошенко призвала к объединению Политические силы, которые являются сторонниками изменений

Юрий Бойко: Грамотная налоговая политика, доступное кредитование и лоббирование на внешних рынках обеспечат развитие отечественной промышленности

Юлия Тимошенко подписала Меморандум с профессиональными объединениями транспортников

К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - Active Групп

Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА