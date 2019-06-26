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16:15 26.06.2019

Уровень доверия к Владимиру Гройсману - около 20% - А.Антипович

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Уровень доверия к Владимиру Гройсману - около 20% - А.Антипович

Уровень доверия к действующему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману составляет 19-20%. Преимущественно это жители Центральной и Западной Украины, которые ориентируются с одной стороны на новые лица, а с другой хотят видеть во власти опытных политиков. Такие данные в комментарии журналистам привел руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Он добавил, что уровень удовлетворенности действиями главы правительства так же составляет около 20%. И это существенно больше аналогичных показателей, скажем, экс-президента Украины Петра Порошенко. Такие индикаторы, по словам социолога, говорят об определенном электоральном потенциале премьер-министра.

Теги: #гройсман #премьер_министр
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