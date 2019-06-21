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16:27 21.06.2019

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

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Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

В Администрации президента Украины (АП) пытались сорвать заседание назначенного на 21 июня совета судей Украины (ССУ), на котором планировалось созвать внеочередной съезд судей для избрания судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей, говорится в заявлении главы ССУ, судьи Верховного суда Олега Ткачука.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов совета судей Украины о том, что из Администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в совет судей Украины членам сорвать проведение заседания", – утверждает Ткачук.

По его мнению, попытки подорвать доверие "к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи…" было продемонстрировано 19 июня во время встречи заместителя главы АП Руслана Рябошапки и заместителя председателя ССУ Вадима Бутенко.

В заявлении Ткачук обратился к президенту Украины, генпрокурору и директору Госбюро расследований с требованием отреагировать, а к СМИ и гражданам Украины – "стать на защиту демократии и судебной власти".

Согласно информации на сайте пресс-службы ССУ, заседание совета в пятницу состоялось, в нем принимают участие 25 членов, которые решили созвать внеочередной съезд судей на 24-25 октября этого года.

ССУ в период между съездами судей является высшим органом судейского самоуправления и организует выполнение решений съезда и контроль за их выполнением, а также решает вопрос о созыве нового съезда.

Совет судей Украины избирает съезд судей Украины. Согласно закону о судойстройстве и статусе судей в его состав входят: 11 судей от местных общих судов, по 4 – от местных админсудов; от хозяйственных судов; от апелляционных судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях; от Верховного суда. В нем также по 2 судьи от апелляционных судов и апелляционных админсудов, а также по одному – от высших специализированных судов.

Заседание ССУ является полномочным, если в нем участвуют минимум две трети членов.

Теги: #ссу #давление #ап
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