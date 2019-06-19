Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко передал документы политической силы для регистрации для участия во внеочередных парламентских выборах в Центральную избирательную комиссию.

"В этих документах, которые сейчас подаются в Центральную избирательную комиссию… более 70% новых лиц, которые не были в парламенте и в правительстве, но 30% - это самые опытные, самые сильные, самые честные, это объединение точно принесет чрезвычайно важный результат", - сказал Порошенко журналистам перед подачей в ЦИК документов в среду.

"Это безупречный и лучший список среди всех политических сил", - подчеркнул Порошенко.

Лидер партии добавил, что его команда идет в парламент, чтобы возвратить оккупированные Российской Федерацией украинские территории.

"Мы должны обеспечить возвращение Донбасса и Крыма, принести мир, но не на условиях капитуляции. Мы знаем, как это делать", - сказал Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" также подчеркнул, что его команда идет в парламент, чтобы обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "Европейская солидарность" передала на регистрацию в ЦИК также документы для регистрации на 134 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности" утром в среду, в списке партии на выборы не будет Наталии Баласинович (№30).

Кроме того, партия также подает в ЦИК своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах. В частности, от "Евросолидарности" в парламент будет баллотироваться участник АТО - Александр Грамачук (17-й округ), участник АТО, врач - Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецкое (52-й округ), нардеп Николай Княжицкий (116-й округ).