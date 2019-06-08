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Выборы

12:40 08.06.2019

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

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Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Пятерку списка политической партии "Сила и честь" для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду возглавили глава партии Игорь Смешко, народный депутат (фракция "Самопомич") Елена Сотник, глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, нардеп от фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко и экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" со съезда партии в субботу в Киеве.

Кроме того, в десятку списка вошли: экс-заместитель министра по ЖКХ Ольга Романюк, доктор экономических наук, экс-заместитель председателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий, народный депутат от фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко, бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при СБУ, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко и экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

Смешко баллотировался на президентских выборах в 2019 году, его поддержали 6,04% (1 млн 141 тыс. 332) избирателей. С 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 года – глава СБУ.

Нардепы Сотник и Мирошниченко в начале мая написали заявления о выходе из партии "Объединение "Самопомич".

Чубаров возглавляет Меджлис крымскотатарского народа с ноября 2013 года.

Замана - начальник Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года. В феврале 2019 года был уведомлен о подозрении в государственной измене.

Теги: #смешко
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