США объявят о прекращении действия освобождений от санкций на покупку иранской нефти

Госдепартамент США намерен объявить в понедельник о прекращении действия со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти, сообщают Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Госдепа.

На фоне этих сообщений нефть марки Brent растет в понедельник более чем на 2,5% и достигла к 6:30 среднеевропейского времени $73,80 за баррель. Росту цен способствуют также нестабильность в Ливии и Венесуэле.

США, вводя санкции против Ирана в ноябре прошлого года, дали 8 странам разрешение продолжать закупку иранской нефти еще полгода, до 2 мая 2019 года, при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт.

Среди этих стран Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти.

Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.

Китай и Индия остаются крупнейшими импортерами иранской нефти. Если они не согласятся с требованиями Вашингтона, это может вызвать напряженность как в двусторонних отношениях, так и в других вопросах, таких как торговля.

Южная Корея и Япония относительно менее зависимы от иранской нефти.

Иран занимает четвертое место среди стран-членов ОПЕК по объемам добычи нефти. В марте, как пишет Financial Times, он экспортировал 1,9 млн баррелей нефти в сутки. Полная отмена освобождений может снизить этот показатель ниже отметки в 1 млн баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлении действия односторонних санкций в отношении Ирана.

"Политика нулевого иранского импорта возникла у госсекретаря Помпео. Он проводил эту политику в тесной координации с президентом. Поскольку условия не предоставлять временные разрешения уже выполнены, мы можем объявить нулевой импорт", - заявил Washington Post высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

По его словам, цель политики США состоит в том, чтобы повысить издержки "злонамеренного поведения Ирана и более решительно противостоять широкому спектру угроз миру и безопасности, которые представляет их режим".