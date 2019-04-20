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Выборы

22:13 20.04.2019

21 апреля в избирательном бюллетене будут фамилии обоих кандидатов – Магера

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21 апреля в избирательном бюллетене будут фамилии обоих кандидатов – Магера

Экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает, что поданный в шестой апелляционный административный суд г.Киева иск по "отмене регистрации В.Зеленского за подкуп избирателей" с целью "появления дополнительного информационного повода" одной из команд, а 21 апреля в избирательном бюллетене будут фамилии обоих кандидатов.

"Необходимо отметить, что часть первая ст.56 Закона Украины "О выборах президента Украины" содержит только 5 оснований для отмены регистрации кандидата на пост президента. Этот перечень является исключительным. Даже если допустить, что действительно имел место подкуп избирателей, то избирательный закон за подобное предусматривает только объявления предупреждения Центральной избирательной комиссией кандидату на пост "резидента Украины. И все", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

А.Магера выразил уверенность, что судебное заседание в "день тишины" выгодно одной из команд кандидатов "с целью появления дополнительного информационного повода".

"Цель, по-моему, совсем неблагородная", – написал экс-заместитель председателя ЦВК.

"Поэтому позвольте успокоить всех: завтра, 21 апреля, в избирательном бюллетене будут фамилии обоих кандидатов - Владимира Зеленского и Петра Порошенко", – резюмировал А.Магера.

Теги: #зеленский #порошенко #магера #суд #выборы
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