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18:49 20.04.2019

Во дворе частного дома в Харьковской области собака нашла голову и кости неизвестного

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В пос.Солоницевка Дергачевского района Харьковской области во дворе своего дома местная жительница обнаружила останки неизвестного человека

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Харьковской области, накануне, 19 апреля, в 7:45 в полицию поступила информация о том, что собака принесла останки человека.

"На месте происшествия был обнаружен череп человека и два фрагмента кости. Предварительно, давность останков составляет около 6 месяцев", - сказано в сообщении.

Останки направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения других частей тела.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #двор #тело #производство #харьковская
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