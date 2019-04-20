Во дворе частного дома в Харьковской области собака нашла голову и кости неизвестного

В пос.Солоницевка Дергачевского района Харьковской области во дворе своего дома местная жительница обнаружила останки неизвестного человека

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Харьковской области, накануне, 19 апреля, в 7:45 в полицию поступила информация о том, что собака принесла останки человека.

"На месте происшествия был обнаружен череп человека и два фрагмента кости. Предварительно, давность останков составляет около 6 месяцев", - сказано в сообщении.

Останки направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения других частей тела.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.