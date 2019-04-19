СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного", вероятно, с территории РФ

Предположительно с территории РФ поступил звонок о якобы минировании "Общественного телевидения" перед началом дебатов, на которые прибыл только действующий глава государства Петр Порошенко, поясняют в Службе безопасности Украины.

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного телевидения". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский", и эти звонки поступали из РФ.

В свою очередь, в столичном главке полиции агентству сообщили, что не располагают информацией о поступившем звонке о якобы минировании "Общественного телевидения". При этом, по данным полиции Киева, ранее в пятницу на спецлинию "102" поступало сообщение о якобы минировании ТРЦ "Олимпийский".

Как сообщалось, П.Порошенко в пятницу вечером прибыл в студию "Общественного телевидения", где должны пройти национальные дебаты кандидатов на пост президента Украины. В то же время ведущая сообщила, что второго кандидата – шоумена Владимира Зеленского - в студии пока нет.

Затем она сказала: "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт". Она отметила, что у П.Порошенко есть возможность покинуть студию. Он отказался покинуть помещение.