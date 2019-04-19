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21:06 19.04.2019

Дебаты на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно, подчеркивают в МВД

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Дебаты на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно, подчеркивают в МВД

Дебаты кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского - на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

На брифинге в пятницу в Киеве С.Яровой сообщил, что на стадионе присутствовали 22 тыс. граждан. "У нас нет потерпевших, все прошло организованно в вопросах обеспечения безопасности", - сказал он.

"Нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили", - добавил, в свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев.

С.Яровой отметил, что данное мероприятие стало еще проверкой подразделений МВД, поскольку звучали заявления и опасения со стороны, в том числе, некоторых журналистов о возможной опасности на стадионе во время дебатов.

С.Князев отметил, что был задействован не только киевский гарнизон полиции, но и силы спецназначения из 17 регионов Украины.

"Не было сбоев ни по обеспечению безопасности охраняемых лиц, ни по обеспечению безопасности граждан, которые принимали участие", - отметил глава Нацполиции.

С.Князев подчеркнул, что перекрытие некоторых улиц за несколько часов до начала дебатов было необходимой мерой.

По его словам, у некоторых граждан были личные вещи, которые могли представлять угрозу безопасности окружающих. "Но это было не массово, это были единичные случаи, когда граждане просто забыли о таких вещах", - указал он.

Эти граждане были опрошены и отпущены. В настоящее время никто из них не находится в отделениях полиции.

С.Князев сообщил, что ряд граждан были в состоянии алкогольного опьянения и не были допущены на стадион.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", люди стали расходиться со стадиона около 20:05 зрители начали расходиться со стадиона. После завершения дебатов, П.Порошенко перешел на свою сцену и еще раз выступил со сцены с репликой о важности выборов 21 апреля.

В целом на стадионе не было аншлага. Фан-зоны не были полностью заполнены, а на трибунах зрители присутствовали только на центральных секторах, которые также не были полностью заполнены.

Теги: #дебаты #олимпийский #обстановка
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